Keluarga Korban Terjerat Pinjol yang Bunuh Diri Diminta Lapor Polisi

JAKARTA - Sosok pria berinisial K, korban pinjaman online (pinjol) yang bunuh diri akibat diteror debt collector diketahui berdomisili di Baturaja, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian meminta keluarga melaporkan peristiwa ke pihak kepolisan.

Dikatakan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, postingan tersebut bersumber dari cerita sepupu K. Selanjutnya admin mengupload unggahan tersebut di akun Twitter admin.

Dari informasi yang diterima admin Twitter korban yang meninggal bunuh diri tersebut berdomisili di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan. Keluarga K diminta untuk melapor ke kantor kepolisian terdekat. Dia menyampaikan, kepolisian siap membantu mengusut kasus tersebut.

"Sudah disarankan kepada admin dimaksud untuk menyampaikan kepada keluarga korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi ke Kantor Kepolisian terdekat dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi nantinya, oleh pihak Kepolisian," kata Ade dalam keterangnya, Kamis (21/9/2023).

Dia menegaskan polri akan menindak peristiwa secara profesional jika nantinya ditemukan dugaan tindak pidana.

"Polri menjamin akan profesional dan akuntable dalam ungkap kasus dimaksud, apabila dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut nantinya dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidananya," katanya.