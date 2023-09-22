Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Korban Terjerat Pinjol yang Bunuh Diri Diminta Lapor Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |05:50 WIB
Keluarga Korban Terjerat Pinjol yang Bunuh Diri Diminta Lapor Polisi
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Sosok pria berinisial K, korban pinjaman online (pinjol) yang bunuh diri akibat diteror debt collector diketahui berdomisili di Baturaja, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian meminta keluarga melaporkan peristiwa ke pihak kepolisan.

Dikatakan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, postingan tersebut bersumber dari cerita sepupu K. Selanjutnya admin mengupload unggahan tersebut di akun Twitter admin.

 BACA JUGA:

Dari informasi yang diterima admin Twitter korban yang meninggal bunuh diri tersebut berdomisili di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan. Keluarga K diminta untuk melapor ke kantor kepolisian terdekat. Dia menyampaikan, kepolisian siap membantu mengusut kasus tersebut.

"Sudah disarankan kepada admin dimaksud untuk menyampaikan kepada keluarga korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi ke Kantor Kepolisian terdekat dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi nantinya, oleh pihak Kepolisian," kata Ade dalam keterangnya, Kamis (21/9/2023).

 BACA JUGA:

Dia menegaskan polri akan menindak peristiwa secara profesional jika nantinya ditemukan dugaan tindak pidana.

"Polri menjamin akan profesional dan akuntable dalam ungkap kasus dimaksud, apabila dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut nantinya dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidananya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement