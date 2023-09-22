Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Pencurian Modus Geser Tas di Mampang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:25 WIB
Polisi Selidiki Pencurian Modus Geser Tas di Mampang
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Aksi pencurian bermodus geser tas terjadi di rumah makan Padang kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut dan mencari pelakunya.

Awalya korban, O (37) sedang menikmati makan siang bersama tiga orang lainnya. Sedangkan para pelaku yang diperkirakan berjumlah empat orang duduk tepat di belakang korban.

 BACA JUGA:

Salah satu pelaku lalu menggeser bangku dan mengambil tas korban yang ada di sebelah tempat duduknya. Setelahnya, pelaku yang berperan sebagai eksekutor menyerahkan tas itu kepada rekannya.

Satu per satu pelaku bergegas pergi meninggalkan rumah makan dengan membawa tas curian. Korban O baru menyadari tasnya hilang saat hendak melakukan pembayaran di kasir.

 BACA JUGA:

"Korban sempat mengecek ke mobilnya, namun juga tidak ada," kata Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Kanitero saat dikonfirmasi, Jumat (22/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement