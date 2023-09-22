Polisi Selidiki Pencurian Modus Geser Tas di Mampang

JAKARTA - Aksi pencurian bermodus geser tas terjadi di rumah makan Padang kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut dan mencari pelakunya.

Awalya korban, O (37) sedang menikmati makan siang bersama tiga orang lainnya. Sedangkan para pelaku yang diperkirakan berjumlah empat orang duduk tepat di belakang korban.

Salah satu pelaku lalu menggeser bangku dan mengambil tas korban yang ada di sebelah tempat duduknya. Setelahnya, pelaku yang berperan sebagai eksekutor menyerahkan tas itu kepada rekannya.

Satu per satu pelaku bergegas pergi meninggalkan rumah makan dengan membawa tas curian. Korban O baru menyadari tasnya hilang saat hendak melakukan pembayaran di kasir.

"Korban sempat mengecek ke mobilnya, namun juga tidak ada," kata Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Kanitero saat dikonfirmasi, Jumat (22/9/2023).