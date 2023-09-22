Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kurang Jaga Jarak, 7 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Bekasi Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:31 WIB
Kurang Jaga Jarak, 7 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Bekasi Barat
Tujuh kendaraan kecelakaan beruntun di Tol Bekasi Barat. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Induk PJR Tol Jakarta-Cikampek, Kompol Rikky Akmaja, membenarkan kecelakaan beruntun di tol Bekasi Barat KM 14 - KM 13 arah Cawang, Jumat (22/9/2023) pukul 07.05 WIB. Peristiwa itu melibatkan tujuh kendaraan.

"Betul sudah ditangani melibatkan tujuh kendaraan. Ke-7 kendaraan berada di lajur 4 diduga kurang antisipasi jaga jarak aman," kata Rikky saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.

Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, seorang pengendara harus dilakukan ke rumah sakit (RS) untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Halaman:
1 2
      
