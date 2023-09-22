Operasi Zebra Jaya 2023, Polisi Klaim Pelanggaran Pemotor Lawan Arah Menurun

JAKARTA - Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengklaim angka pelanggaran dari pengendara motor yang melawan arah menurun saat Operasi Zebra Jaya 2023.

“Alhamdulillah agak menurun. Mudah-mudahan ini bisa seterusnya, bukan hanya saat Operasi Zebra dilakukan,” ujar Latif dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/9/2023).

Latif mengatakan, pihaknya menempatkan personel di sejumlah titik yang rawan pelanggaran melawan arah.

Salah satu titik rawan yaitu di Jalan Raya Lenteng Agung yang sempat terjadi kecelakaan 7 pemotor lawan arah menabrak truk.

“Sehingga beberapa tempat seperti di Lenteng Agung kita tidak berada di tempat (pelanggaran), tapi berada di depan sehingga orang tidak melawan arus,” kata Latif.

Selain itu, Latif menambahkan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tertib berlalu lintas untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.