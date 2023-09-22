Cerita Mamah Muda Terjebak di Restoran McD saat Bentrok GMBI dan Gibas yang Tewaskan Satu Orang

JAKARTA- Salah satu warga bernama Euis Puspita Awalia terjebak saat bentrokan dua kelompok ormas GMBI dan Gibas di Jalan Raya Setu, Bantargebang, Kota Bekasi, pada Rabu, 20 September 2023.

Saat itu dia bersama suami dan tiga anaknya sedang makan malam bersama di restoran cepat saji Mcdonald's.

Euis menjelaskan lokasi bentrokan itu berada tak jauh dari tempat dia makan malam. Seluruh pelanggan restoran merasa ketakutan atas peristiwa itu.

"Nah kemudian ya kami hanya bisa berdoa melihat itu ambulan lewat, mobil polisi, brimob dengan sirene-sirine yang mencekam malam itu," kata Euis saat di konfirmasi wartawan, Jumat (22/9/2023).

Saat itu kata dia, pengunjung dilarang keluar meskipun makan malamnya telah selesai. Sebab situasi di luar cukup menegangkan.

"Kami semuanya sama pengunjung yang lain akhirnya berinisiatif enggak boleh keluar. Walaupun sudah selesai makan pun ya kita di dalam. Nah sambil terus orang McD nya masuk-keluar memantau situasi. Mereka selalu memberitahu kami di luar bagaimana situasinya,"tuturnya.

Dia mengatakan, orang-orang yang awalnya berada di luar tiba-tiba merangsek masuk ke dalam restoran. Disaat itulah aroma gas air mata untuk pertama kalinya Euis rasakan.