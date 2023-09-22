Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Mamah Muda Terjebak di Restoran McD saat Bentrok GMBI dan Gibas yang Tewaskan Satu Orang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:52 WIB
Cerita Mamah Muda Terjebak di Restoran McD saat Bentrok GMBI dan Gibas yang Tewaskan Satu Orang
Puluhan Anggota Ormas Ditangkap Usai Bentrok Berdarah
A
A
A

JAKARTA- Salah satu warga bernama Euis Puspita Awalia terjebak saat bentrokan dua kelompok ormas GMBI dan Gibas di Jalan Raya Setu, Bantargebang, Kota Bekasi, pada Rabu, 20 September 2023.

Saat itu dia bersama suami dan tiga anaknya sedang makan malam bersama di restoran cepat saji Mcdonald's.

Euis menjelaskan lokasi bentrokan itu berada tak jauh dari tempat dia makan malam. Seluruh pelanggan restoran merasa ketakutan atas peristiwa itu.

"Nah kemudian ya kami hanya bisa berdoa melihat itu ambulan lewat, mobil polisi, brimob dengan sirene-sirine yang mencekam malam itu," kata Euis saat di konfirmasi wartawan, Jumat (22/9/2023).

Saat itu kata dia, pengunjung dilarang keluar meskipun makan malamnya telah selesai. Sebab situasi di luar cukup menegangkan.

"Kami semuanya sama pengunjung yang lain akhirnya berinisiatif enggak boleh keluar. Walaupun sudah selesai makan pun ya kita di dalam. Nah sambil terus orang McD nya masuk-keluar memantau situasi. Mereka selalu memberitahu kami di luar bagaimana situasinya,"tuturnya.

Dia mengatakan, orang-orang yang awalnya berada di luar tiba-tiba merangsek masuk ke dalam restoran. Disaat itulah aroma gas air mata untuk pertama kalinya Euis rasakan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149450/laode_ida-0PoS_large.jpg
Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida Jadi Dewan Pembina GRIB Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142146/grib_jaya-iX8O_large.jpg
Polisi Tetapkan Ketua GRIB Jaya Tangsel Jadi Tersangka Pendudukan Lahan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142138/kombes_wira_satya_triputra-ztCJ_large.jpg
Polisi Cuduk Lima Anggota LSM Trinusa yang Palak Pedagang Selama Lima Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142098/ormas-WCA2_large.jpg
Polda Metro Tindak 130 Pos dan 1.801 Atribut Ormas Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/337/3142062/hasan_nasbi-eDSo_large.jpg
Hasan Nasbi: Perintah Presiden Memberantas Premanisme, Bukan Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/337/3141939/grib_jaya-vnUy_large.jpg
7 Fakta GRIB Jaya Ormas Besutan Hercules Kuasai Lahan BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement