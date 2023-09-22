Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Warga soal Peluru Nyasar saat Bentrok Berdarah GMBI dan Gibas di Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |11:39 WIB
Kesaksian Warga soal Peluru Nyasar saat Bentrok Berdarah GMBI dan Gibas di Bekasi
Bentrok 2 Ormas di Bekasi/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Bentrokan dua kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) GMBI dan Gibas di Jalan Raya Setu, Bantargebang, Kota Bekasi (20/9) masih menjadi sorotan masyarakat.

Peristiwa ini dipicu adanya permasalahan antara sebuah leasing dan pelanggannya. Saat itu pihak leasing ingin menarik kendaraan dari pelanggannya.

Namun pelanggan tersebut justru melibatkan ormas, belakangan salah satu dari pihak leasing juga menggaet ormas lainnya.

Salah satu warga Naufal Siregar (23) yang tinggal tak jauh dari lokasi bentrokan merasakan dampak akibat peristiwa itu.

Naufal menjelaskan, rumahnya hanya berjarak 500 meter dari lokasi bentrokan. Pasca bentrokan itu, dia menemukan sebuah besi yang mencurigakan. Tak disitu saja, atap plafon kamar dan lantai rusak, yang dia duga disebabkan karena besi berwarna emas tebal itu.

"Kebetulan yang menemukan orang rumah, jadi ketika lagi mau bereskan kamar adik saya. Orang rumah menemukan ada besi di lantai,” kata Naufal saat dikonfirmasi, Jumat (22/9/2023).

“Awalnya bingung besi tersebut apa, tapi ketika liat keplafon atas sudah bolong. Saya sempet cek di google, bentuk pelurunya dan memang mirip," lanjutnya.

Benda misterius yang diduga peluru itu, menurutnya di tembakan ke atas langit dan turun tepat di salah satu kamar rumahnya. Terkait temuannya itu, dia juga sudah membuka komunikasi dengan pihak kepolisian. Namun belum dipastikan barang siapa pemilik benda itu.

