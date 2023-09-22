Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diperiksa Penyidik, Pemeran Pria Film Porno di Jaksel Dicecar 30 Pertanyaan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:30 WIB
Diperiksa Penyidik, Pemeran Pria Film Porno di Jaksel Dicecar 30 Pertanyaan
Talent film porno Jaksel, Raja Adipati usai diperiksa penyidik (foto: MPI/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Pemeran pria di rumah produksi yang diduga buat konten video porno bernama Raja Adipati menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik perihal keterkaitan dalam rumah produksi video porno tersebut.

"Tadi saya sudah ditanya oleh penyidik sekitar tiga puluh pertanyaan dari jam sebelas siang sampai tadi jam empat (Sore, red)," kata Raja Adipati kepada awak media, Jumat (22/9/2023).

Dia mengaku baru dapat hadir dalam pemeriksaan karena kondisi sakit. Saat diperiksa dia ditanyai mengenai keterkaitan dalam rumah produksi tersebut.

"Tentang keterkaitan saya di Kelas Bintang sebagai apa, saya sebagai talent," katanya.

Dalam kasus ini, Raja mengaku menjadi korban oleh tersangka Irwansyah yang merupakan sutradara dalam produksi film tersebut. Kepada dirinya Irwansyah mengaku semua film yang diproduksi di bawah lembaga yang legal.

"Saya disitu merasa dibohongi si Irwansyah tentang legalitas dan apa tuh namanya semua adegan di film tuh bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683/viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement