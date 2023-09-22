Diperiksa Penyidik, Pemeran Pria Film Porno di Jaksel Dicecar 30 Pertanyaan

JAKARTA - Pemeran pria di rumah produksi yang diduga buat konten video porno bernama Raja Adipati menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik perihal keterkaitan dalam rumah produksi video porno tersebut.

"Tadi saya sudah ditanya oleh penyidik sekitar tiga puluh pertanyaan dari jam sebelas siang sampai tadi jam empat (Sore, red)," kata Raja Adipati kepada awak media, Jumat (22/9/2023).

Dia mengaku baru dapat hadir dalam pemeriksaan karena kondisi sakit. Saat diperiksa dia ditanyai mengenai keterkaitan dalam rumah produksi tersebut.

"Tentang keterkaitan saya di Kelas Bintang sebagai apa, saya sebagai talent," katanya.

Dalam kasus ini, Raja mengaku menjadi korban oleh tersangka Irwansyah yang merupakan sutradara dalam produksi film tersebut. Kepada dirinya Irwansyah mengaku semua film yang diproduksi di bawah lembaga yang legal.

"Saya disitu merasa dibohongi si Irwansyah tentang legalitas dan apa tuh namanya semua adegan di film tuh bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim," bebernya.