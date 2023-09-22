Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bekasi Krisis Air Bersih, Perindo Minta Pabrik Pencemar Sungai Cileungsi Ditindak Tegas

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:56 WIB
Bekasi Krisis Air Bersih, Perindo Minta Pabrik Pencemar Sungai Cileungsi Ditindak Tegas
Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Yerry Tawalujan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo, Yerry Tawalujan menanggapi keluhan warga Bekasi yang kesulitan air bersih akibat terhentinya produksi air PDAM setelah tercemarnya sungai Cileungsi dan sungai Bekasi dari limbah pabrik.

Berkaitan dengan persoalan ini, Yerry mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi segera turun tangan atasi krisis air bersih di Bekasi.

"Utamakan pelayanan untuk memenuhi kepentingan warga. Apalagi ini soal air bersih, kebutuhan vital rakyat," ujar Yerry kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat 3 pabrik yang diduga menjadi penyebab krisis air karena membuang limbah pabrik ke sungai Cileungsi dan ikut mencemari sungai Bekasi.

