Pria Pemeran Film Porno di Jaksel Ngaku Dibayar Rp2 Juta Per Hari

JAKARTA - Raja Adipati seorang yang diduga menjadi pemeran film porno mengaku dibayar tidak lebih dari Rp2 juta dalam sehari syuting. Dari film yang diproduksi tersebut sutradara mendapat ratusan juta rupiah yang diproduksi di Jakarta Selatan.

Hal itu dikatakan Raja Adipati setelah selesai menjalani pemeriksaan selama lima jam oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dia juga mengaku dibayar tak sesuai harapan berkisar di bawah Rp2.000.000

"Ya rangenya 2 juta ke bawah lah, bisa diperkirakan berapa," kata Raja di Polda Metro Jaya, Jumat (22/9/2023).

Lebih lanjut dia membantah beredarnya informasi bahwa dirinya dibayar Rp 10 - 15 juta saat membintangi film tersebut.

"Yang goreng 10-15 juta itu tidak benar adanya," tambahnya.

Dalam kasus ini, Raja mengaku menjadi korban oleh tersangka Irwansyah yang merupakan sutradara dalam produksi film tersebut. Kepada dirinya Irwansyah mengaku semua film yang diproduksi di bawah lembaga yang legal.

"Saya disitu merasa dibohongi si Irwansyah tentang legalitas dan apa tuh namanya semua adegan di film tuh bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim," bebernya.