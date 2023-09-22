Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Pemeran Film Porno di Jaksel Ngaku Dibayar Rp2 Juta Per Hari

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:24 WIB
Pria Pemeran Film Porno di Jaksel <i>Ngaku</i> Dibayar Rp2 Juta Per Hari
Raja Adipati (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Raja Adipati seorang yang diduga menjadi pemeran film porno mengaku dibayar tidak lebih dari Rp2 juta dalam sehari syuting. Dari film yang diproduksi tersebut sutradara mendapat ratusan juta rupiah yang diproduksi di Jakarta Selatan.

Hal itu dikatakan Raja Adipati setelah selesai menjalani pemeriksaan selama lima jam oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dia juga mengaku dibayar tak sesuai harapan berkisar di bawah Rp2.000.000

"Ya rangenya 2 juta ke bawah lah, bisa diperkirakan berapa," kata Raja di Polda Metro Jaya, Jumat (22/9/2023).

Lebih lanjut dia membantah beredarnya informasi bahwa dirinya dibayar Rp 10 - 15 juta saat membintangi film tersebut.

"Yang goreng 10-15 juta itu tidak benar adanya," tambahnya.

Dalam kasus ini, Raja mengaku menjadi korban oleh tersangka Irwansyah yang merupakan sutradara dalam produksi film tersebut. Kepada dirinya Irwansyah mengaku semua film yang diproduksi di bawah lembaga yang legal.

"Saya disitu merasa dibohongi si Irwansyah tentang legalitas dan apa tuh namanya semua adegan di film tuh bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683/viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement