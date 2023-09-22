Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Perkantoran 3 Lantai di Tanjung Priok Kebakaran, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |23:13 WIB
Gudang Perkantoran 3 Lantai di Tanjung Priok Kebakaran, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Kebakaran gudang perkantoran di Jakut (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah gudang perkantoran di Jalan Nusantara 10, RT 03 RW 017, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara kebakaran pada, Jumat (22/9/2023) sekira pukul 17.40 WIB.

Berdasarkan pantauan, api berkobar di lantai paling atas gudang. Tak hanya itu, asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi. Sejumlah karyawan terlihat berhamburan mengevakuasi diri mereka keluar gudang.

Komandan Insiden Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Galih Wijonarko mengatakan, pihaknya mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 65 personel

Menurut Galih, petugas dapat melokalisir dan pemadaman memasuki tahap pendinginan pada pukul 19.00 WIB. Adapun bangunan yang terbakar merupakan gudang sekaligus kantor tiga lantai.

"Tumpukan kardus-kardus dan tumpukan material-material yang mudah terbakar di atas, seperti itu," Kata Galih di lokasi, Jumat (22/9/2023) malam.

Dalam pemadaman ini, Galih mengatakan petugas pemadam sempat mengalami kendala saat berupaya memadamkan api. Hal ini dikarenakan tumpukan barang-di dalam gudang yang membuat petugas kesulitan.

"Ada dua ruangan (yang terbakar), sebelah kanan dan sebelah kiri. Kami upayakan, dan alhamdulillah sudah terlokalisir. Sedang kami upayakan sekarang pendinginan overhaul," ujar Galih.

Halaman:
1 2
      
