Keris Mpu Gandring Memakan Darah Tujuh Korban, Berpangkal pada Kengeyelan Ken Arok

JAKARTA - Ken Arok dikisahkan memesan keris sakti kepada seseorang mpu pembuat keris yang terkenal di zamannya: Mpu Gandring. Sosok Mpu Gandring memang dikenal sebagai pembuat keris yang cukup sakti mandraguna. Hal ini yang membuat Ken Arok memutuskan memesan keris ke Mpu Gandring yang berdiam di Lulumbang.

Ken Arok memesan keris usai berkonsultasi dengan Lohgawe yang menjadi ayah angkatnya. Ken Arok memesan keris ke Mpu Gandring dan meminta untuk diselesaikan selama lima bulan, karena akan segera digunakan, sebagaimana dikutip dari "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", karya Prof. Slamet Muljana.

Namun, oleh Mpu Gandring permintaan itu ditolak, sebab ia hanya sanggup mengerjakan keris yang sakti mandraguna, cukup canggih, dengan kualitas keris terbagus di zamannya itu, selama setahun.

Tetapi Ken Arok tak mau tahu, ia tetap meminta Mpu Gandring menyelesaikan keris itu dalam waktu lima bulan.

Sesudah genap lima bulan, Ken Arok ingat pesanan kerisnya kepada Mpu Gandring. Ia segera meninggalkan Tumapel ke Lulumbang untuk mengambil keris pesanannya. Setibanya di Lulumbang, ternyata keris itu sedang dikerjakan oleh Mpu Gandring.

Sempat terjadi perdebatan panjang antara Mpu Gandring dan Ken Arok perihal waktu pengerjaan keris kendati telah lima bulan dikerjakan. Ken Arok tetap meminta agar ia mengambil kerisnya yang dipesan lima bulan lalu.

Namun, Mpu Gandring tetap tak mau menyerahkan pesanan keris Ken Arok karena menganggap belum sepenuhnya selesai.