KPK dan BPK Terbang Amerika Cari Bukti Tambahan Kasus Korupsi LNG

KPK dan BPK terbang ke Amerika Serikat cari bukti tambahan kasus korupsi LNG (Foto: Antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi pengadaan liqufied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada tahun 2011-2021. KPK dan BPK pun terbang ke Amerika Serikat untuk mencari dokumen sebagai bukti tambahan.

"Benar bahwa tim penyidik beserta dengan tim dari KPK berangkat ke Amerika Serikat terkait tentunya dengan pemenuhan pencarian bukti perkara dimaksud," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).

KPK akan mendalami dokumen-dokumen transaksi terkait pengadaan LNG di Indonesia yang saat itu bekerja sama dengan Corpus Christi Liquefaction LLC Amerika Serikat. KPK akan memeriksa lengkap klausul-klausul kerja sama kedua perusahaan.

"Memang tradingnya dengan perusahaan yang ada di Amerika, sehingga kita ingin lihat seperti apakah dokumen-dokumen terkait tradingnya tersebut," ungkapnya.

"Mulai dari kapan adanya transaksi, berapa nilai besarannya pada saat transaksi kemudian seperti apa klausul di kontrak," tambah dia.

Asep juga memastikan pemeriksaan ini sekaligus menyelaraskan dokumen-dokumen atau keterangan yang sudah dipunya KPK. Hal itu untuk memperkuat bukti yang ada.

"Karena kalau satu dokumen saja tidak memungkinakan karena tidak ada pembanding apakah benar dokumen si salah satu pihak. Tapi kalau kita punya dokumen dua-duanya pihak terkait itu bisa kita bandingkan dan itu akan jadi bukti valid untuk perhitungan juga," tutur Asep.