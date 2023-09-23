Momen Kocak Pak Bas Siul di Depan Jokowi, Godain Hesti yang Jadi MC

Pak Bas godain Hesti yang jadi MC di depan Jokowi (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali membuat kelucuan saat menghadiri acara malam apresiasi Nusantara. Basuki bersiul di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat hadiri ikut tertawa.

Momen kocak pria yang karib disapa Pak Bas itu, terekam lewat tayangan di akun YouTube Sekretariat Presiden. Di mana awalnya Basuki menceritakan kerja PUPR dalam membangun IKN.

BACA JUGA: Asyiknya Erick Thohir Joget Bareng Pak Bas dan Menlu Retno di Gala Dinner KTT ASEAN

Basuki menjelaskan kepada hadirin soal kerja PUPR dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Selanjutnya dia menanyakan nama host yang memandu acara itu, dua host itu yakni Hesti Purwadinata dan Ronald Surapradja.

Namun, setelah mengetahui nama Hesti, Basuki selanjutnya melempar guyonan dia tidak ingin mengetahui host selanjutnya yaitu Ronald. Guyon itu seketika membuat riuh masyarakat yang hadir.

"Siapa namanya, oh Hesti. Mohon maaf saya enggak nanya Bapak (Ronald)," ucap Basuki melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/9/2023).

Setelah meledek Ronald, selanjutnya Basuki ingin kembali menceritakan kembali kerja PUPR. namun warga masih belum terdiam atas guyonan dia meledek Ronald.

BACA JUGA: Menteri PUPR Basuki Bisa Jadi Alternatif Cawapres Ganjar Pranowo

Dia pun bersiul berharap warga diam dan kembali mendengarkan ceritanya. Namun siul itu justru menambah tawa penonton dan Jokowi juga ikut tertawa atas aksi kocak itu.

"Jadi nanti.....,"dilanjut dengan siul dari Basuki.