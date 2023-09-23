Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kepercayaan Pangeran Diponegoro pada Ramalan Jayabaya ketika Gunung Merapi Meletus

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |06:03 WIB
Kepercayaan Pangeran Diponegoro pada Ramalan Jayabaya ketika Gunung Merapi Meletus
Gunung Merapi meletus (Foto: Antara)
A
A
A

GUNUNG Merapi meletus menandai penobatan Sultan Hamengkubuwono V dan kepercayaan ramalan Jayabaya. Peristiwa letusan Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah itu, diyakini Pangeran Diponegoro sebagai tanda peristiwa alam yang besar.

Letusan Gunung Merapi pada 1822 begitu dahsyat sehingga membuat warga Yogyakarta terpukul setelah penobatan sang sultan. Warga Yogya kala itu harus berhadapan dengan material vulkanik yang menerjang pada 28 - 30 Desember 1822.

Pangeran Diponegoro sendiri menjadi saksi bagaimana dashyatnya letusan gunung itu dan menggambarkan pada babadnya. Saat letusan gunung terjadi, sang pangeran tengah berada di rumah adiknya Suryobrongto, yang anaknya tengah dikhitan.

Sebagaimana dikutip dari Peter Carey pada bukunya berjudul "Takdir : Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855", mengisahkan waktu itu sang pangeran masih sempat tinggal sepanjang malam bermain catur dengan kawan lamanya Raden Ayu Danukusumo sehari sebelum Gunung Merapi meletus. Tepat pada Minggu pagi buta 28 Desember 1822, serangkaian gempa terjadi, Gunung Merapi akhirnya mulai meletus.

Aliran lahar terlihat menuruni lereng gunung diiringi hujan abu dan pasir. Pemandangan kepulan asap yang naik ke angkasa yang masih gelap itu kian pekat. Saat itulah Pangeran Diponegoro keluar pekarangan rumah Tegalrejo bersama istrinya, Raden Ayu Maduretno dan melihat ke langit. Sambil menyaksikan gunung yang sedang terbakar dan bumi berguncang akibat gempa, sang pangeran melukiskan betapa dia tersenyumnya dalam hati, karena tahu peristiwa ini merupakan pertanda kemurkaan Allah.

Letusan Gunung Merapi itu memang cukup dahsyat, bahkan laporan - laporan pemerintahan kolonial Belanda kala itu mengonfirmasi apa yang digambarkan Pangeran Diponegoro. Di lereng-lereng gunung, penduduk berhamburan meninggalkan rumah mereka dan tiga desa di Kedu hancur. Catatan sejarah kala itu memperlihatkan letusan Gunung Merapi merupakan yang terburuk setelah terakhir kali terjadi pada 1772.

Peristiwa itu juga hampir dapat dipastikan meningkatkan pengharapan akan datangnya Ratu Adil. Dimana pada mitologi Jawa lokal, roh penjaga gunung bernama Kiai Sapu Jagad. Sosoknya inilah begitu dihormati di samping Ratu Kidul sebagai salah satu dari dua roh penjaga kesultanan.

Halaman:
1 2
      
