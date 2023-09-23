Momen Jokowi Sarapan Bareng Menteri di Kawasan IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan hari ketiga di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (23/9/2023).

Sebelum memulai kegiatan Presiden terlihat sarapan bersama sejumlah menteri yang turut bermalam di IKN yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Presiden dan para menteri pun tampak akrab berbincang sambil menikmati teh dan kopi hangat di tengah udara sejuk setelah hujan di IKN.

Di kunjungan kerja hari ketiganya, Presiden Jokowi diagendakan untuk melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking hotel yang berlokasi di kawasan IKN.

Setelahnya, Presiden akan meninjau lokasi Inpres Jalan Daerah (IJD) Paket 1 Pembangunan Jalan Akses ke Wisata Goa Batu Tapak Raja di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian, Kepala Negara akan menuju ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan untuk kemudian bertolak menuju kota selanjutnya.