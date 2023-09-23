Bareskrim Polri Dituntut Jelaskan Kasus Kepemilikan Senjata Dito Mahendra ke Publik

JAKARTA - Kasus yang menjerat Dito Mahendra masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, Bareskrim Polri tak kunjung memberikan penjelasan usai penangkapan yang bersangkutan.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mendesak Bareskrim Polri untuk menjelaskan ke publik usai penangkapan tersangka dalam kasus senjata api (senpi) ilegal.

BACA JUGA:

Hari mempertanyakan sikap Bareskrim yang tidak seperti biasanya ketika menangani suatu kasus.

"Biasanya, Bareskrim tidak lama, cuma 1-2 hari langsung bikin konferensi pers setelah tersangka tertangkap. Untuk kasus Dito Mahendra ini, kok berminggu-minggu belum dijelaskan ke publik ya. Ada apa?" kata Hari Purwanto kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023).

BACA JUGA:

Menurut dia, lambatnya Bareskrim memberi penjelasan kepada publik akan memunculkan kecurigaan di masyarakat. Pasalnya, kekasih Nindy Ayunda ini disebut-sebut memiliki beking, bahkan ada rumor dia memiliki kedekatan dengan seorang petinggi Polri.

"Jangan sampai kasus Dito ini jadi mainan oknum anggota Polri. Buktikan ke masyarakat, Polri profesional dalam menangani kasus Dito. Dan tegaskan, bahwa Dito tidak punya beking," ujarnya.