HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Polri Dituntut Jelaskan Kasus Kepemilikan Senjata Dito Mahendra ke Publik

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |09:02 WIB
Bareskrim Polri Dituntut Jelaskan Kasus Kepemilikan Senjata Dito Mahendra ke Publik
Dito Mahendra/Foto: MPI
JAKARTA - Kasus yang menjerat Dito Mahendra masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, Bareskrim Polri tak kunjung memberikan penjelasan usai penangkapan yang bersangkutan.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mendesak Bareskrim Polri untuk menjelaskan ke publik usai penangkapan tersangka dalam kasus senjata api (senpi) ilegal.

Hari mempertanyakan sikap Bareskrim yang tidak seperti biasanya ketika menangani suatu kasus.

"Biasanya, Bareskrim tidak lama, cuma 1-2 hari langsung bikin konferensi pers setelah tersangka tertangkap. Untuk kasus Dito Mahendra ini, kok berminggu-minggu belum dijelaskan ke publik ya. Ada apa?" kata Hari Purwanto kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023).

Menurut dia, lambatnya Bareskrim memberi penjelasan kepada publik akan memunculkan kecurigaan di masyarakat. Pasalnya, kekasih Nindy Ayunda ini disebut-sebut memiliki beking, bahkan ada rumor dia memiliki kedekatan dengan seorang petinggi Polri.

"Jangan sampai  kasus Dito ini jadi mainan oknum anggota Polri. Buktikan ke masyarakat, Polri profesional dalam menangani kasus Dito. Dan tegaskan, bahwa Dito tidak punya beking," ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
