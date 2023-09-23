Hingga September, Baru 10% Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Penghujan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan baru 10% wilayah Indonesia dari Zona Musim (ZOM) yang memasuki musim hujan hingga akhir September 2023.

“Pada akhir September 2023 ini sudah sebanyak 10 persen dari Zona Musim di Indonesia yang masuk musim hujan,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Sabtu (23/9/2023).

BMKG mengatakan wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian kecil Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah bagian timur, sebagian kecil Maluku dan sebagian Papua Barat.

Sementara itu, BMKG mengatakan, dari analisis curah hujan di Indonesia sifat hujan pada Dasarian II September 2023 umumnya bawah normal hingga atas normal. Sifat hujan bawah normal terjadi di sebagian Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Pulau Jawa, Sebagian besar Bali, NTB, NTT.

Kemudian, di sebagian kecil Kalimantan Barat, bagian selatan Kalimantan Tengah, sebagian kecil Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian kecil Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, dan sebagian Pulau Papua.

BMKG juga mengatakan pada dasarian III September 2023 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah - menengah (0 - 75 mm/dasarian). “Wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria rendah (kurang dari 50 mm/dasarian) berada di - sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan NTT, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan sebagian besar Maluku, sebagian kecil Papua Barat dan Papua.”