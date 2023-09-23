Tinjau Pembangunan Jalan Daerah di IKN, Jokowi Targetkan Akhir Tahun Selesai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu, 23 September 2023.

Presiden menyebut jalan tersebut nantinya akan menopang Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai jalan produksi dan akses menuju tempat wisata.

“Ini akan memberikan dukungan ke IKN dan beberapa tadi selain untuk jalan produksi juga disambungkan ke tempat wisata, di ujung sana ada Gua Baru Tapak Raja,” kata Presiden dalam keterangannya, Sabtu (23/9/2023).

Presiden menyebut jalan yang menjadi akses menuju wisata Gua Batu Tapak Raja tersebut merupakan sebagian dari jalan IJD yang memiliki total anggaran nasional sebesar Rp24,5 triliun untuk 2.800 kilometer jalan.

“Anggaran total seluruh negara Indonesia Rp24,5 triliun yang itu diperkirakan akan bisa memperbaiki dan membangun jalan 2.800 kilometer,” ungkapnya.

Kepala Negara juga mendorong agar penanganan IJD dapat diutamakan untuk memperbaiki dan membangun jalan produksi di setiap daerah.

“Utamanya jalan-jalan seperti ini jalan produksi di kabupaten, kalau ini banyak yang dipakai untuk transportasi lalu lintas sawit,” tuturnya.

Presiden Jokowi pun menargetkan agar penanganan IJD di Desa Agro Mulyo dapat selesai pada akhir tahun 2023.

“Akhir tahun sudah selesai. Ini jalan-jalan kabupaten seperti ini yang diperlukan karena ada efek ekonominya yaitu jalan produksi untuk kelapa sawit, karet, dan lain-lainnya,” tandasnya.