Ini Sosok Istri Cantik Soekarno yang Pernah Pukul Anak Presiden Filipina dengan Gelas Wine

JAKARTA - Ini sosok istri cantik Soekarno yang pernah pukul anak Presiden Filipina bernama Dewi Soekarno.Kisahnya berawal pada tahun 1992, tepat di bulan Januari Ratna Sari Dewi menghadiri sebuah pesta yang digelar di Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Saat itu, putri Presiden Filipina bernama Maria Octavia Osmena turut hadir.

Tak terduga, keduanya terlibat perkelahian. Hal ini dipicu dari Ratna Sari Dewi yang menertawakan rencana politik yang dilontarkan oleh Osmena, yang ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Filipina.

Hal ini pun membuat keduanya berseteru, wanita berdarah Jepang itu berujung memukul Osmena dengan sebuah gelas wine.

Beriku ini sosok istri cantik Soekarno yang pernah pukul anak Presiden Filipina dilansir dari berbagai sumber:

Dewi Soekarno, adalah istri ke-6 Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia pertama. Dia menikah dengan Soekarno pada tahun 1962 ketika berumur 22 tahun.