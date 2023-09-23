Daftar Tokoh Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Ada Pengusaha hingga Mantan Panglima TNI

JAKARTA- Daftar tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo untuk yang telah digodok oleh Partai koalisi PDIP bersama Hanura, PPP dan Perindo. Pasalnya, tim pemenang ini akan memfokuskan Gubernur Jawa Tengah sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.

Wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, yaitu eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyebut visi dan misi Ganjar akan selesai digodok sebelum akhir bulan ini, September 2023.

"Bahkan tadi sudah diputuskan bahwa visi dan misi calon presiden sudah jadi sebelum akhir bulan ini. Sehingga begitu pendaftaran bulan depan itu sudah siap," kata Andika Perkasa.

Diaa siap membuat program dengan daftar tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo dalam memenangkankontestasi pilpres 2024 mendatang bersama dengan anggota lainnya.

"Kalau saya kan dari awal ada target. Kita melaksanakan tugas apa yang akan diberikan kepada kita," ucapnya.

Berikut beberapa profil daftar tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo dari berbagai sumber:

1. Arsjad Rasjid

Dia menjabat sebagai sebagai Ketua TPN Ganjar. Arsjad dikenal sebagai pengusaha dan dikenal sebagai bos Indika Energ serta saat ini menjabat sebagai Ketua KADIN.