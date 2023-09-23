Kaesang Pangarep Resmi Gabung PSI

SOLO - Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Membawa PSI ke Senayan menjadi target yang dicanangkan Bos Persis Solo itu.

Kaesang telah menerima KTA PSI yang disebut friendship card. Kartu itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha didampingi Ketua Dewan Pembina Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka dan sejumlah kader lainnya di Kediaman Sumber Solo, Sabtu (23/9/2023) siang.

Menurut Kaesang, PSI adalah partai bagus yang diisi punya integritas dan kompetensi. Para kadernya juga punya semangat membuat Indonesia jauh lebih baik.

BACA JUGA:

"Cuma sayangnya mereka kok gak masuk Senayan," ujarnya setelah penyerahan.

Kaesang kemudian mencontohkan bahwa ada sebuah partai di Thailand berisi anak-anak muda bernama Move Forward Partai (MFP) yang kemudian memenangkan Pemilu di sana. Dia pun ingin membuat hal serupa di Indonesia.

"Coba kita lihat itu pemilu Thailand yang menang kan itu siapa? Move Forward Partai (MFP) kan. Mereka bisa mengapa di Indonesia gak bisa," katanya.

"Setelah itu saya pikir dan memantapkan hati berjuang bersama PSI," tegasnya.

BACA JUGA:

Selain itu, Kaesang mengungkapkan bahwa ia dan PSI memiliki keinginan yang sama untuk membuat para anak muda lebih terlibat di sektor publik.

"Selama Pemilu anak muda biasanya diposisikan sebagai objek pasif. Kami mau anak muda sebagai objek aktif. Karena bagaimana pun masa depan Indonesia butuh anak muda," bebernya.