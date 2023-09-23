Jokowi: Mestinya Tiktok Sosial Media, Bukan Ekonomi Media

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Tiktok Shop seharusnya hanya menjadi sosial media bukan ekonomi media. Hal tersebut menanggapi keluhan para pedagang agar pemerintah dapat menutup Tiktok Shop.

Kepala Negara menyebut bahwa regulasi akan segera dirancang, dan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.

“Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau penanganan IJD di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Sabtu (23/9/2023).

Jokowi menegaskan bahwa aturan untuk mengendalikan niaga-el atau e-commerce berbasis media sosial dal hal ini Tiktok Shop akan segera disiapkan oleh kementerian dalam hal ini Kementerian Perdagangan.