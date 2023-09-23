Program Uang Kaget, Hary Tanoe: Makin Banyak yang Peduli Indonesia Cepat Lebih Maju

TANGERANG – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi program Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV.

Hary berharap program ini bisa menjadi inspirasi agar kita lebih peduli terhadap sesama.

“Uang Kaget ini sudah lebih dari 1.100 kali episode. Artinya, sudah lama program ini berjalan dan akan berjalan terus. Tadinya di GTV, sekarang di MNCTV dengan nama program: Uang Kaget Lagi,” ungkap Hary seraya membagikan video serta foto kegiatan pada laman Instagram miliknya.

Hary Tanoe mengatakan bahwa jika program ini dicontoh bagi yang lain untuk membantu sesama, maka Indonesia akan lebih cepat maju.

“Saya sangat berharap program ini dicontoh bagi yang lain yang punya kemampuan untuk melakukannya dalam kapasitas berbeda. Makin banyak masyarakat Indonesia yang peduli kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, Indonesia pasti akan cepat lebih baik dan lebih maju,” imbuh Hary.

