Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program Uang Kaget, Hary Tanoe: Makin Banyak yang Peduli Indonesia Cepat Lebih Maju

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |18:41 WIB
Program Uang Kaget, Hary Tanoe: Makin Banyak yang Peduli Indonesia Cepat Lebih Maju
Program uang kaget lagi di MNCTV
A
A
A

 

TANGERANG – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi program Uang Kaget Lagi yang tayang di MNCTV.

Hary berharap program ini bisa menjadi inspirasi agar kita lebih peduli terhadap sesama.

“Uang Kaget ini sudah lebih dari 1.100 kali episode. Artinya, sudah lama program ini berjalan dan akan berjalan terus. Tadinya di GTV, sekarang di MNCTV dengan nama program: Uang Kaget Lagi,” ungkap Hary seraya membagikan video serta foto kegiatan pada laman Instagram miliknya.

Hary Tanoe mengatakan bahwa jika program ini dicontoh bagi yang lain untuk membantu sesama, maka Indonesia akan lebih cepat maju.

“Saya sangat berharap program ini dicontoh bagi yang lain yang punya kemampuan untuk melakukannya dalam kapasitas berbeda. Makin banyak masyarakat Indonesia yang peduli kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, Indonesia pasti akan cepat lebih baik dan lebih maju,” imbuh Hary.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990591/hary-tanoesoedibjo-selamat-paskah-semoga-hari-ini-penuh-dengan-kebahagiaan-hMc1SZ0LtB.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Paskah, Semoga Hari Ini Penuh dengan Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981885/hary-tanoesoedibjo-selamat-hari-raya-nyepi-tahun-baru-saka-1946-rg5WRKciAG.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968698/hary-tanoesoedibjo-bagikan-momen-rayakan-imlek-bersama-ganjar-pranowo-YiJ1hd9qnG.jpg
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Rayakan Imlek Bersama Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966336/hary-tanoesoedibjo-pastikan-caleg-partai-perindo-akan-berjuang-untuk-rakyat-indonesia-DJI28bqo5X.jpg
Hary Tanoesoedibjo Pastikan Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/337/2964963/tiba-di-gbk-hary-tanoe-dan-liliana-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud-NYQrYsbR4F.jpg
Tiba di GBK, Hary Tanoe dan Liliana Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/1/2964951/hary-tanoesoedibjo-beberkan-pentingnya-partai-politik-untuk-masa-depan-bangsa-Abc8ChFWH3.jpg
Hary Tanoesoedibjo Beberkan Pentingnya Partai Politik untuk Masa Depan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement