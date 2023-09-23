Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe Bagikan Pesan Donald Trump untuk Presiden Jokowi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |18:42 WIB
Hary Tanoe Bagikan Pesan Donald Trump untuk Presiden Jokowi
Hary Tanoe dan Donald Trump. (Foto: IG Hary Tanoe)
JAKARTA - Hary Tanoesoedibjo membagikan throwback pada laman Instagram miliknya. Pada unggahannya tersebut Hary membagikan video Presiden Amerika Serikat AS ke-45 Donald Trump yang mengirimkan pesan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Video tersebut diambil saat Hary dan Liliana Tanoesoedibjo melakukan santap malam di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, AS, awal tahun lalu.

“Presiden Amerika Serikat ke-45 Mr. Donald Trump (@realdonaldtrump), menyapa Presiden Jokowi (@jokowi) sebagai sahabat lama,” tulis Hary pada laman Instagram miliknya.

“Momen ini diambil ketika saya dan istri sedang dinner dengan Mr Donald Trump, Donald Trump Jr, dan tunangannya Kimberly, Eric Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, resort milik beliau pada 5 Januari 2022,” sambungnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
