Artis Yuki Kato Diperiksa Polisi Terkait Judi Online, Dicecar 23 Pertanyaan

JAKARTA - Artis Yuki Kato hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri berkaitan dengan promosi situs judi online. Dia diperiksa empat jam dengan puluhan pertanyaan oleh penyidik.

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid. Dia menyebut Yuki diperiksa soal dugaan endorsment situs judi online.

"Benar pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi kepada saudari Yuki Kato terkait dugaan endorsment situs yang diduga sebagai website judi online," kata Vivid dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023).

Yuki Kato menjalani pemeriksaan sejak pukul 12.00 hingga 16.00 WIB. Selama sekitar empat jam pemeriksaan, Yuki Kato dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

"Dengan 23 pertanyaan," ucap Vivid.

Vivid tidak merinci ihwal matero pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada Yuki Kato. Dia hanya menyebut Yuki Kato seharusnya menjalani pemeriksaan pada Kamis, 21 September 2023 yang lalu.

"Pemeriksaan kepada yang bersangkuta seyogyanya dilakukan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 akan tetapi yang bersangkutan meminta untuk dijadwalkan ulang pada hari ini," kata Vivid.