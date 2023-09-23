Mantan Wapres Try Sutrisno Doakan Kesembuhan Doni Monardo

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno ikut mendoakan kesembuhan mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo yang tengah dirawat intensif di Rumah Sakit.

Try Sutrisno ikut menghadiri doa bersama yang digelar oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) untuk kesembuhan ketua umumnya. Doni Monardo adalah Ketua Umum PPAD periode 2021–2026.

"Doa bersama bersama anak yatim dilakukan secara offline dan online (zoom meeting)," jelas Mayjen Purn Dr. Komaruddin Simanjuntak Sekjen PPAD dalam keterangan resminya, Sabtu (23/9/2023).

Kegiatan doa bersama ini secara offline dilangsungkan di Aula Soerjadi, Kantor PP PPAD, Jl Matraman, Jakarta Timur mulai pukul 14.00 WIB.

Sementara mantan Wapres Try hadir secara daring yang tampak memegang buku yasin dan tasbih serta khusuk mendoakan kesembuhan Doni Monardo, salah satu junior yang dia sayangi.

Hari yang sama, juga dilakukan kegiatan serupa di PPAD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang dikoordinir oleh Brigjen TNI Purn Yudi Zanibar. Salah satu teman seangkatan Doni Monardo (AMN 1985).

Di tempat terpisah, kegiatan doa bersama juga digelar jajaran pimpinan dan karyawan MIND ID, Perusahaan holding tambang negara, di mana Doni Monardo adalah Komisaris Utama-nya.

Kabar lain datang dari Maluku. Kegiatan doa bersama juga digelar prajurit Kodam XVI/Pattimura. Doni Monardo adalah Pangdam Pattimura ke-27 yang menjabat antara tahun 2015 – 2017.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial juga memohon seluruh instansi dan komponen masyarakat, baik Maluku dan Maluku Utara turut mendoakan Doni Monardo, semoga diberikan kesembuhan seperti sediakala, sehingga bisa terus melaksanakan tugas dengan baik.

"Mohon didoakan, semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah SWT, Aamiin," harap Pangdam.