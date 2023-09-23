Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Temukan Benda Mirip Peluru Pasca Bentrok di Bekasi, Polisi Pastikan Tidak Ada Tembakan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |01:01 WIB
Warga Temukan Benda Mirip Peluru Pasca Bentrok di Bekasi, Polisi Pastikan Tidak Ada Tembakan
Viral penemuan benda mirip peluru pasca bentrok orman di Bekasi (Foto: Istimewa)
BEKASI - Polisi merespons unggahan viral yang menyebut ada peluru nyasar saat bentrok antar organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bekasi. Polisi pun membantah melakukan penembakan.

"Tidak ada tembakan sama sekali, mau nembak siapa?" kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).

Erna juga membantah polisi melakukan tembakan peringatan ke udara. Menurut Erna saat itu polisi langsung mengamankan para terduga pelaku tanpa perlawanan.

"Enggak ada (tembakan), wong (bentroknya) sudah selesai kok," katanya.

Sebagaimana diketahui, warga Bekasi Timur bernama Naufal Siregar (23) menemukan benda diduga peluru di rumahnya yang hanya berjarak 500 meter dari lokasi bentrok antar ormas di Bekasi. Benda itu ditemukan tak lama setelah bentrokan usai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
