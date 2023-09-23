Prakiraan Cuaca Akhir Pekan Jakarta, Hujan Ringan Guyur Kepulauan Seribu

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca untuk hari ini, Sabtu (23/9/2023) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, akan diguyur hujan ringan.

Hujan ringan tersebut diperkirakan mengguyur wilayah Kepulauan Seribu di pagi hari, sementara untuk siang hingga malam hari, BMKG memperkirakan akan kembali cerah berawan.

Untuk wilyah lainnya diprediksi cerah berawan sepanjang hari ini.

Sementara, untuk suhu udara di seluruh kawasan Jakarta berkisar dari 24 sampai 33 derajat celsius dengan kelembaban berkisar antara 55 hingga 80 persen.

(Angkasa Yudhistira)