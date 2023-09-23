Pipa PAM Jaya Bocor, Suplai Air Bersih di Puluhan Wilayah Terganggu

JAKARTA - Perumda Air Minum (PAM) JAYA melaporkan terjadinya kebocoran pipa 900 mm di Petamburan 4, Jakarta Pusat. Akibat kebocoran ini suplai air bersih kepada pelanggan di sejumlah kelurahan pun harus terganggu.

Senior Manager Corporate Communication and Officer Director Gatra Vaganza mengatakan PAM Jaya masih dalam tahap memastikan posisi titik kebocoran.

"PAM Jaya menginformasikan terjadinya kebocoran pipa 900mm di Petamburan 4 Jakarta Pusat. Hingga saat ini PAM JAYA masih dalam tahap memastikan posisi titik kebocoran," kata Gatra dalam keterangannya, Jumat 22 September 2023.

Gatra menjelaskan pipa yang terjadi kebocoran merupakan pipa utama dengan intensitas suplai air yang tinggi. Adapun akibatnya akan berdampak berkurangnya kuantitas air yang sampai ke pelanggan.

"PAM JAYA mengimbau agar pelanggan diharapkan untuk mengantisipasikan dengan menampung air untuk persediaan selama pasokan air terganggu," ungkapnya.

Gatra juga memastikan PAM JAYA akan menyediakan air bersih dengan menggunakan truk tanki secara gratis. Hal ini dilakukan sebagai komitmen penyediaan air bersih.

"Akan dibagikan secara gratis untuk wilayah terdampak selama perbaikan pekerjaan berlangsung. Terutama untuk rumah sakit, tempat ibadan, panti sosial dan lain-lain," tutupnya.

Kelurahan atau Wilayah yang suplai airnya berkurang dan terhenti dampak kebocoran:

1. Karet Semanggi

2. Karet

3. Setiabudi

4. Karet Tengsin

5. Bendungan Hilir

6. Karang Anyar

7. Kartini

8. Mangga Dua Selatan