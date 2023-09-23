Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pipa PAM Jaya Bocor, Suplai Air Bersih di Puluhan Wilayah Terganggu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |05:11 WIB
Pipa PAM Jaya Bocor, Suplai Air Bersih di Puluhan Wilayah Terganggu
Pipa PAM Jaya alami kebocoran, suplai air bersih di puluhan wilyah terganggu (Foto Ilustrasi : Earthecling)
A
A
A

 

JAKARTA - Perumda Air Minum (PAM) JAYA melaporkan terjadinya kebocoran pipa 900 mm di Petamburan 4, Jakarta Pusat. Akibat kebocoran ini suplai air bersih kepada pelanggan di sejumlah kelurahan pun harus terganggu.

Senior Manager Corporate Communication and Officer Director Gatra Vaganza mengatakan PAM Jaya masih dalam tahap memastikan posisi titik kebocoran.

"PAM Jaya menginformasikan terjadinya kebocoran pipa 900mm di Petamburan 4 Jakarta Pusat. Hingga saat ini PAM JAYA masih dalam tahap memastikan posisi titik kebocoran," kata Gatra dalam keterangannya, Jumat 22 September 2023.

Gatra menjelaskan pipa yang terjadi kebocoran merupakan pipa utama dengan intensitas suplai air yang tinggi. Adapun akibatnya akan berdampak berkurangnya kuantitas air yang sampai ke pelanggan.

"PAM JAYA mengimbau agar pelanggan diharapkan untuk mengantisipasikan dengan menampung air untuk persediaan selama pasokan air terganggu," ungkapnya.

Gatra juga memastikan PAM JAYA akan menyediakan air bersih dengan menggunakan truk tanki secara gratis. Hal ini dilakukan sebagai komitmen penyediaan air bersih.

"Akan dibagikan secara gratis untuk wilayah terdampak selama perbaikan pekerjaan berlangsung. Terutama untuk rumah sakit, tempat ibadan, panti sosial dan lain-lain," tutupnya.

Kelurahan atau Wilayah yang suplai airnya berkurang dan terhenti dampak kebocoran:

1. Karet Semanggi

2. Karet

3. Setiabudi

4. Karet Tengsin

5. Bendungan Hilir

6. Karang Anyar

7. Kartini

8. Mangga Dua Selatan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pipa Bocor PAM Jaya Air bersih
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189339/air_bersih-utTa_large.jpg
Jerit Warga Air Bersih Langka di Kupang, Kapolda NTT: Kita Bangun 9 Sumur Bor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160050/sidak-eEB4_large.jpg
DPRD Kota Depok Sidak Pengeboran Air Tanah, Mayoritas Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/338/3018401/warga-jonggol-bogor-kekurangan-air-bersih-bpbd-salurkan-5-000-liter-air-VhUNlvZTY1.jpg
Warga Jonggol Bogor Kekurangan Air Bersih, BPBD Salurkan 5.000 liter Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/338/2964837/warga-kesulitan-air-bersih-akibat-pipa-pam-jaya-jebol-begini-kronologinya-yK7bysM1uP.jpg
Warga Kesulitan Air Bersih Akibat Pipa PAM Jaya Jebol, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/525/2899334/tanggulangi-kekeringan-di-sumedang-basarnas-kerahkan-alat-water-treatment-iAYETeTTK6.jpg
Tanggulangi Kekeringan di Sumedang, Basarnas Kerahkan Alat Water Treatment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/512/2897726/warga-kendal-5-bulan-alami-krisis-air-bersih-hanya-andalkan-bantuan-bpbd-gnDdJQ4zxU.jpg
Warga Kendal 5 Bulan Alami Krisis Air Bersih, Hanya Andalkan Bantuan BPBD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement