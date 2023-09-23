Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PAM Jaya Masih Mencari Titik Kebocoran Pipa yang Ganggu Suplai Air di Petamburan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |08:15 WIB
PAM Jaya Masih Mencari Titik Kebocoran Pipa yang Ganggu Suplai Air di Petamburan
PAM Jaya cari kebocoran pipa air di Petamburan/Foto: BPBD
JAKARTA - Senior Manager Corporate Communication & Office Director, Gatra Vaganza menyebutkan pihaknya masih terus mencari titik kebocoran pipa PAM Jaya 900mm yang sempat menyebabkan Jalan Petamburan IV tergenang pada Jumat (22/9/2023).

"Hingga pagi ini PAM JAYA masih dalam tahap memastikan posisi titik kebocoran," ujar Gatra, Sabtu (23/9/2023) ketika dikonfirmasi.

Ia mengungkapkan kebocoran pipa tersebut merupakan pipa utama dengan intensitas suplai air yang tinggi sehingga akan berdampak berkurangnya kuantitas air yang sampai ke pelanggan.

Gatra mengungkapkan ada sejumlah wilayah kelurahan yang suplai airnya berkurang dan terhenti dampak pencarian titik kebocoran hingga perbaikan pipa.

Wilayah tersebut yakni Karet Semanggi, Karet, Setiabudi, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Karang Anyar, Kartini, Mangga Dua Selatan, Petamburan, Slipi, Kota Bambu, Jatipulo, Grogol, Petojo Utara, Duri Pulo.

Petojo Selatan, Gambir, Cikini, Menteng, Kebon Sirih, Jatipulo, Cideng, Petamburan, Kebon Melati, Kampung Bali, Penjaringan, Pekojan, Roa Malaka.

Ancol, Pinangsia, Mangga Dua Selatan bagian utara, Angke, Jembatan Lima, Tambora, Glodok, Keagungan, Tanah Sereal, Duri Utara, Krukut, Duri Selatan, Grogol.

"PAM JAYA menghimbau agar pelanggan diharapkan untuk mengantisipasi dengan menampung air untuk persediaan selama pasokan terganggu," kata Gatra Vaganza.

