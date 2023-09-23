Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alasan Radja Adipati Mau Jadi Aktor Pria Film Porno: Katanya Sudah Legal

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |09:09 WIB
JAKARTA - Radja Adipati memberikan kesaksian hingga dirinya mau ikut bergabung menjadi pemeran pria produksi film porno. Dia mengaku tertipu oleh ajakan Irwansyah, yang merupakan sutradara menyebut bahwa film miliknya sudah legal.

"Karena kita didoktrin dari awal tentang legalitas bahwa film ini sudah legal dan sudah berbadan hukum jadi ketika saya di calling lagi untuk syuting ya saya merasa dia bilang sudah aman, ya saya ikut. Ketika dia calling, saya datang, dia bilang bahwa film ini sudah legal," tuturnya pada wartawan di Polda Metro Jaya dikutip Sabtu, (22/9/2023).

Kata Radja, Irwansyah mendoktrin legalitas film tersebut ke semua pemeran pria maupun wanita. Atas dasar itu semua pemeran mengikuti apa yang Irwansyah sampaikan.

Halaman:
1 2
      
