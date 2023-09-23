Radja Adipati Tak Perlu Script untuk Main sebagai Aktor Film Porno Produksi Jaksel

JAKARTA - Radja Adipati pemeran film porno pria yang diproduksi di Jakarta Selatan mengaku memerankan adegan tanpa script. Dia menyebut hanya diperintah oleh sutradara Irwansyah kemudian melakukan improvisasi.

"Saya selama syuting main di kelas bintang ataupun toge itu saya nggak ada script sama sekali," tutur Radja pada wartawan di Polda Metro Jaya dikutip Sabtu, (22/9/2024).

BACA JUGA:

Dia mengatakan, Irwansyah selaku sutradara tidak memberikan script kepada setiap talent. Semua talent hanya mendapatkan arahan dan melakukan improvisasi saat dilakukan syuting.

"Artinya itu gambaran dalam script itu hanya ada di otaknya Irwansyah, nah jadi kita datang dia bilang seperti ini kita improvisasi semuanya gaada yang berdasarkan script gaada. Dan adegan itu atas suruhan Irwansyah juga," imbuhnya.

BACA JUGA:

Radja menambahkan, dirinya mengetahui ada adegan film porno yang ia perankan saat berada di lokasi syuting. Yakni di Srengseng hingga Pasar Minggu.

"Ga dikasih tau, jadi pas di lokasi syuting pas hari itu juga saya baru tau syutingnya itu seperti itu," ujarnya.