Tawuran Maut Pecah di Ciputat Tangsel, Satu Pemuda Tewas Bersimbah Darah

TANGERANG SELATAN - Seorang pemuda berinisial MAN (24) tewas dengan kondisi tubuh penuh luka sabetan senjata tajam (Sajam) di Jalan WR Supratman Raya, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (23/09/2023).

Tawuran itu terjadi sekira pukul 04.30 WIB di sekitar palang pintu perlintasan Stasiun Pondok Ranji. Beberapa saksi mengatakan pada polisi bahwa, terlihat 2 kelompok pemuda berkendara motor terlibat tawuran bersenjata tajam di lokasi.

"Tidak lama kemudian saksi melihat korban berjalan sudah dalam keadaan mengeluarkan banyak darah di kepala, dan setelah itu korban tergeletak," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho.

Korban menderita luka sobek di bagian dada kiri, dahi, lengan kanan, punggung belakang. Korban diduga sudah dalam kondisi meninggal dunia di lokasi. Dari foto yang diterima, nampak korban mengenakan jaket, celana jins panjang dan bersepatu.

"Modusnya melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam," jelas Agung.