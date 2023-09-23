Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Miris! Bayi Mungil Terbungkus Sarung Dibuang di Teras Rumah Warga Cileungsi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:39 WIB
Miris! Bayi Mungil Terbungkus Sarung Dibuang di Teras Rumah Warga Cileungsi
Geger penemuan bayi di Cileungsi. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan bayi mungil berjenis kelamin perempuan. Bayi tersebut ditemukan di depan teras rumah warga.

Menurut salah satu warga, Wati bayi itu ditemukan sekira pukul 00.00 WIB dini hari, Sabtu (23/9/2023). Penemuan berawal ketika terdengar suara tangisan bayi di depan rumahnya.

"Malam ada suara bayi, terus dilihat di sini ada bayi," kata Wati, Sabtu.

BACA JUGA:

Dinyatakan Sehat, Ibu Bayi Kembar yang Dibuang ke Sungai Ditetapkan Tersangka 

Ketika ditemukan, bayi hanya menangis tanpa pakaian dan terbungkus kain sarung. Warga langsung membawa bayi ke dalam rumah dan ternyata bayi mungil tersebut berjenis kelamin perempuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193110/mayat-jrv1_large.jpg
Warga Temukan Mayat Bayi Mengambang di Kali Limo Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150733/penampakan_perempuan_cantik_pembuang_bayi_di_palmerah_tertunduk_dengan_tangan_diborgol-adL8_large.jpg
Penampakan Perempuan Cantik Pembuang Bayi di Palmerah, Tertunduk dengan Tangan Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150630/motif_ibu_buang_bayi_di_palmerah_malu_hasil_hubungan_gelap_dengan_teman_kantor-plFQ_large.jpg
Motif Ibu Buang Bayi di Palmerah: Malu Hasil Hubungan Gelap dengan Teman Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150265/bayi-yRGb_large.jpg
Polisi Tangkap Pembuang Bayi di Palmerah Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/338/3136558/sejoli_buang_bayi-6cG1_large.jpg
Alasan Sejoli Buang Bayi di Jaktim: Hubungan Tak Direstui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/338/3136292/viral-yPxN_large.jpg
Viral, Sepasang Kekasih Terekam Buang Bayi di Jatinegara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement