Miris! Bayi Mungil Terbungkus Sarung Dibuang di Teras Rumah Warga Cileungsi

BOGOR - Warga Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan bayi mungil berjenis kelamin perempuan. Bayi tersebut ditemukan di depan teras rumah warga.

Menurut salah satu warga, Wati bayi itu ditemukan sekira pukul 00.00 WIB dini hari, Sabtu (23/9/2023). Penemuan berawal ketika terdengar suara tangisan bayi di depan rumahnya.

"Malam ada suara bayi, terus dilihat di sini ada bayi," kata Wati, Sabtu.

Ketika ditemukan, bayi hanya menangis tanpa pakaian dan terbungkus kain sarung. Warga langsung membawa bayi ke dalam rumah dan ternyata bayi mungil tersebut berjenis kelamin perempuan.