Senyum Semringah Sultan Korban Terjerat Kabel Fiber Optik yang Kini Mulai Bisa Bicara

JAKARTA - Korban terjerat kabel optik PT Bali Fiber, Sultan Rifat Alfatih (21), kini tersenyum semringah karena sudah bisa berbicara. Mahasiswa Universitas Brawijaya itu dapat berbicara meski masih terdengar berat dan perlu menutup lubang di tenggorokan dengan jari jempolnya.

"Terima kasih dokter, (menyebut dokter yang merawatnya) dokter Yosi, dokter Raski sama dokter Risa," ujar Sultan dalam video yang diterima MNC Portal, Sabtu (23/9/2023).

Ayah Sultah, Fatih NH menyampaikan putranya sudah menerima penyuntikan pita suara pada 20 Agustus 2023 lalu sehingga dapat mengeluarkan suara. Akan tetapi, dia mengatakan Sultan masih perlu menutup lubang di tenggorokannya guna dapat memaksimalkan suara yang diucapkannya.

"Jadi sudah dilakukan penyuntikan suara namun dengan konsekuensi harus ditutup (lubangnya) dengan jempol seperti itu," kata Fatih.

Seperti diketahui, Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Hariyanto menjelaskan Sultan sebelumnya mengalami luka di bagian saraf yang berfungsi untuk menggerakkan pita suaranya. Ia menjelaskan awalnya pita suara Sultan sukar menutup sehingga mengalami kendala ketika digunakan berbicara.

"Jadi kita melakukan suntik sel lemak pada pita suara Sultan agar dapat menutup sehingga saliva (air liur) Sultan tidak memasuki tenggorokannya," jelas Hariyanto kepada wartawan, Selasa yang lalu (19/9/2023).

Hariyanto mengatakan guna membantu memulihkan kemampuan bicaranya, tim dokter gabungan RS Polri akan melakukan terapi bicara Sultan.