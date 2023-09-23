Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kantongi Identitas Terduga Penganiaya Wanita hingga Tewas di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |19:08 WIB
Polisi Kantongi Identitas Terduga Penganiaya Wanita hingga Tewas di Bogor
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan terhadap wanita di Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku.

"Identitas tersangka sudah kami kantongi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023).

BACA JUGA:

Buron 4 Tahun, Pelaku Penganiayaan hingga Tewas Ditangkap di Bekasi 

Terkait motif masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang pasti, terjadi penganiayaan berat menyebabkan korban meninggal dunia di rumah sakit.

"Penganiayaan berat, korban meninggal dunia di rumah sakit kami otopsi," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
