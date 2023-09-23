Polisi Kantongi Identitas Terduga Penganiaya Wanita hingga Tewas di Bogor

BOGOR - Polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan terhadap wanita di Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku.

"Identitas tersangka sudah kami kantongi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023).

Terkait motif masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang pasti, terjadi penganiayaan berat menyebabkan korban meninggal dunia di rumah sakit.

"Penganiayaan berat, korban meninggal dunia di rumah sakit kami otopsi," tutupnya.