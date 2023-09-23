Mobil Hilang Kendali Tabrak Motor dan Kios Pedagang di Bogor, 3 Terluka

BOGOR - Sebuah mobil minibus menabrak motor dan beberapa kios pedagang di Jalan Raya Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Tiga orang dilaporkan terluka dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Awalnya, minibus yang dikendarai RS (54) melaju dari arah Bogor menuju Cigudeg.

"Di tempat kejadian saat melintasi jalan menurun dan agak menikung ke kiri, pengemudi minibus hilang kendali sehingga bergerak ke kanan jalan," kata Angga dalam keterangannya, Sabtu (23/9/2023).