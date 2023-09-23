Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Hilang Kendali Tabrak Motor dan Kios Pedagang di Bogor, 3 Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:20 WIB
Mobil Hilang Kendali Tabrak Motor dan Kios Pedagang di Bogor, 3 Terluka
TKP kecelakaan mobil minibus di Bogor. (Foto: Dok Polisi)
BOGOR - Sebuah mobil minibus menabrak motor dan beberapa kios pedagang di Jalan Raya Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Tiga orang dilaporkan terluka dalam kecelakaan ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Awalnya, minibus yang dikendarai RS (54) melaju dari arah Bogor menuju Cigudeg. 

618 Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Jateng Selama 2 Pekan, 17 Orang Tewas 

"Di tempat kejadian saat melintasi jalan menurun dan agak menikung ke kiri, pengemudi minibus hilang kendali sehingga bergerak ke kanan jalan," kata Angga dalam keterangannya, Sabtu (23/9/2023).

