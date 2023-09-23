Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curanmor Kian Marak, Polsek Mampang Bagikan Kunci Ganda ke Warga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:13 WIB
Curanmor Kian Marak, Polsek Mampang Bagikan Kunci Ganda ke Warga
Polisi bagikan kunci ganda ke warga cegah curanmor. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero melaksanakan kegiatan patroli jalan kaki, sekaligus membagikan kunci ganda untuk keamanan sepeda motor kepada warga di kawasan RW 05, Kelurahan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan.

Pembagian kunci ganda ini dilakukan sebab berdasarkan laporan polisi yang masuk, dalam satu bulan terakhir di wilayah tersebut terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 4 kali.

"Dari hasil analisa dan pengecekan TKP, bahwa banyak motor yang terparkir sembarangan di pinggir gang sepanjang kawasan RW. 05, tanpa ditambahkan pengamanan kunci ganda sehingga memudahkan pelaku curanmor untuk melakukan kejahatannya," kata David dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/9/2023).

Oleh karena itu, David bersama Wakapolsek dan Bhabikamtibas Bangka berinisiatif untuk melakukan patroli jalan kaki sekaligus membagikan kunci ganda, serta memberikan contoh pemasangannya.

Buron 6 Bulan, Wanita Pelaku Curanmor Ditangkap di Rumahnya 

"Harapannya warga mengimplementasikannya sehingga kejahatan curanmor dapat diantisipasi untuk tidak terjadi. Warga dapat menjadi polisi bagi diri sendiri," ujarnya.

