Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beredar Video Wanita Korban Penganiayaan di Bogor, Sempat Dituntun Ucap Kalimat Syahadat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |22:34 WIB
Beredar Video Wanita Korban Penganiayaan di Bogor, Sempat Dituntun Ucap Kalimat Syahadat
Beredar video wanita penganiayaan ditolong warga di Bogor (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

 

BOGOR - Beredar video wanita korban penganiayaan hingga meninggal dunia di Tanah Sareal, Kota Bogor. Korban ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah dan masih sempat berkomunikasi.

Dalam video beredar, tampak wanita itu sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah darah. Korban terus merintih kesakitan kepada warga di lokasi.

"A tolong a," rintih korban dalam video, seperti dikutip, Sabtu (23/9/2023).

"Iya saya tolongin," sahut warga.

"A gak kuat a, haus," ucap korban lagi merintih.

"Sabar teh entar polisi ke sini," kata warga lainnya.

"Astagfirullahaladzim, nyebut teh. Inget Allah ya teh. Asyahadualaa ilahailallah gitu ya dek," tuntun warga kepada korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/337/3171540/penganiayaan-YVJC_large.jpg
5 Fakta TNI Aniaya Ojol hingga Hidungnya Patah, Tersulut Suara Klakson
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement