Beredar Video Wanita Korban Penganiayaan di Bogor, Sempat Dituntun Ucap Kalimat Syahadat

BOGOR - Beredar video wanita korban penganiayaan hingga meninggal dunia di Tanah Sareal, Kota Bogor. Korban ditemukan warga dalam kondisi bersimbah darah dan masih sempat berkomunikasi.
Dalam video beredar, tampak wanita itu sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah darah. Korban terus merintih kesakitan kepada warga di lokasi.
"A tolong a," rintih korban dalam video, seperti dikutip, Sabtu (23/9/2023).
"Iya saya tolongin," sahut warga.
"A gak kuat a, haus," ucap korban lagi merintih.
"Sabar teh entar polisi ke sini," kata warga lainnya.
"Astagfirullahaladzim, nyebut teh. Inget Allah ya teh. Asyahadualaa ilahailallah gitu ya dek," tuntun warga kepada korban.