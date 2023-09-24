Inilah Profil Toto Suryawan Soekarnoputra Anak Presiden Soekarno yang Jarang Terdengar

Toto Suryawan Soekarnoputra merupakan keturunan dari Presiden Soekarno dan Kartini Manoppo (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Profil Toto Suryawan Soekarnoputra perlu diketahui dengan benar dan tepat dalam penyampaian informasinya.

Pasalnya, banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan putra seorang presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dan Kartini Manoppo.

Sosok yang jarang sekali terdengar namanya ini lantas membuat banyak orang penasaran bagaimana kehidupannya saat ini?

Mari mengenal lebih jauh dengan mengetahui profil Toto Suryawan Soekarnoputra selengkapnya.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (24/9/2023) terkait profil Toto Suryawan Soekarnoputra anak presiden Soekarno.

Profil Toto Suryawan Soekarnoputra

Bagi sebagian orang pasti sangat asing dengan sosok Toto Suryawan Soekarnoputra dalam kehidupan selebriti. Sebab kehidupannya memang jauh dari dunia entertaiment.

Namun berbeda hal dengan dunia politik, sosok putra Ir. Soekarno satu ini sangat harum dikenal dan diketahui.