Gempa Guncang Gorontalo Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 2,8 terjadi di Barat Daya Gorontalo Utara, Gorontalo. Adapun kedalaman gempa berada pada 77 Km.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Minggu (24/9/2023).

“Gempa Magnitudo 2,8 M kedalaman 77 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 21.19 WIB dengan titik lokasi 0.62 LU, 122.70 BT. Pusat gempa berada pada 26 Km Barat Daya, Gorontalo Utara, Gorontalo.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

