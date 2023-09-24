Gempa Kekuatan M3,4 Guncang Paniai Papua

JAKARTA - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 3,4 terjadi di Barat Daya, Paniai Papua malam ini. Adapun kedalaman gempa berada pada 10 Km.

Informasi itu diberikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Twitter resminya, Minggu (24/9/2023).

“Gempa Magnitudo 3,4 M kedalaman 10 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 22.27 WIB dengan titik lokasi 3.95 LS, 136.35 BT. Pusat gempa berada pada 18 Km BaratDaya Paniai, Papua.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Arief Setyadi )