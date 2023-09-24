Keluarga Wanita Korban Penganiayaan hingga Tewas di Bogor Minta Pelaku Segera Ditangkap

Keluarga wanita korban penganiayaan hingga tewas ingin polisi segera tangkap pelaku (Foto Ilustrasi: iNews)

BOGOR - Keluarga RS, wanita yang tewas usai diduga menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berharap polisi segera mengungkap kasus ini. Diharapkan, pelaku yang merenggut nyawa korban segera ditangkap.

"Saat ini kita belum bisa menyampaikan apa-apa kami hanya berharap pihak kepolisian secepatnya menemukan pelaku. Harapan dari keluarga secepatnya untuk tidak berkembang isu isu di luar atau penasaran warga, kan timbul penasaran kami dari keluarga tetep menaruh harapan kepada kepolisian untuk segera mengungkap sebab musabab dari ini," kata perwakilan keluarga korban, Masduki kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023).

Masduki bercerita keluarga menerima informasi kejadian tersebut sekira pukul 02.00 WIB. Tidak ada komunikasi terakhir korban dengan keluarga.

"Komunikasi terakhir enggak ada cuma katanya ada temennya yang nelpon. (Pergi) bawa motor," jelasnya.

Sejauh ini, korban juga diketahui tidak memiliki masalah apapun. Sosoknya pun dikenal sebagai wanita taat beribadah dan berbakti kepada orangtua.

"Alhamarhumah itu Alhamdulillah ibadahnya jalanin solat 5 waktu, dengan orang tua walapun orang tua lakinya banyak kesibukan ya tetapi dengan keluarga hubungan baik dengan keluarga artinya ibadahnya juga Alhamdulillah gak ada masalah," tutupnya.