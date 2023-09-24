Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Wanita Korban Penganiayaan hingga Tewas di Bogor Minta Pelaku Segera Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |01:01 WIB
Keluarga Wanita Korban Penganiayaan hingga Tewas di Bogor Minta Pelaku Segera Ditangkap
Keluarga wanita korban penganiayaan hingga tewas ingin polisi segera tangkap pelaku (Foto Ilustrasi: iNews)
A
A
A

 

BOGOR - Keluarga RS, wanita yang tewas usai diduga menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berharap polisi segera mengungkap kasus ini. Diharapkan, pelaku yang merenggut nyawa korban segera ditangkap.

"Saat ini kita belum bisa menyampaikan apa-apa kami hanya berharap pihak kepolisian secepatnya menemukan pelaku. Harapan dari keluarga secepatnya untuk tidak berkembang isu isu di luar atau penasaran warga, kan timbul penasaran kami dari keluarga tetep menaruh harapan kepada kepolisian untuk segera mengungkap sebab musabab dari ini," kata perwakilan keluarga korban, Masduki kepada wartawan, Sabtu (23/9/2023).

Masduki bercerita keluarga menerima informasi kejadian tersebut sekira pukul 02.00 WIB. Tidak ada komunikasi terakhir korban dengan keluarga.

"Komunikasi terakhir enggak ada cuma katanya ada temennya yang nelpon. (Pergi) bawa motor," jelasnya.

Sejauh ini, korban juga diketahui tidak memiliki masalah apapun. Sosoknya pun dikenal sebagai wanita taat beribadah dan berbakti kepada orangtua.

"Alhamarhumah itu Alhamdulillah ibadahnya jalanin solat 5 waktu, dengan orang tua walapun orang tua lakinya banyak kesibukan ya tetapi dengan keluarga hubungan baik dengan keluarga artinya ibadahnya juga Alhamdulillah gak ada masalah," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/337/3171540/penganiayaan-YVJC_large.jpg
5 Fakta TNI Aniaya Ojol hingga Hidungnya Patah, Tersulut Suara Klakson
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement