HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melanda 8 Ruko di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |01:40 WIB
Kebakaran Melanda 8 Ruko di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang
Kebakaran melanda 8 ruko di kawasan Pasar Lama Tangerang (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang, Kota Tangerang, Banteng dilanda kebakaran pada Sabtu 23 September 2023, malam. Sebanyak delapan ruko pun terbakar dalam peristiwa tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Maryono Hasan mengatakan kebakakaran diduga disebabkan adanya korsleting listrik. Saat kebakaran terjadinya empat unit armada damkar pun langsung dikerahkan.

“Diduga (sumber) dari lapak di WC umum, karena korsleting listrik,” kata Maryono kepada wartawan.

Membesarnya api, kata dia, juga disebabkan adanya tumpukan benda mudah terbakar seperti kardus. Sebanyak delapan ruko pun hangus terbakar atas peristiwa ini.

“Ada 8 ruko yang terbakar, belakang dan depan,” tambahnya.

Adapun dirinya memastikan tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sementara, pihaknya juga masih menaksir jumlah kerugian yang ada.

Halaman:
1 2
      
