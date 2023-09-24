Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD Kabupaten Bekasi Salurkan Air Bersih untuk 393 KK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |02:18 WIB
BPBD Kabupaten Bekasi Salurkan Air Bersih untuk 393 KK
BPBD Kabupaten Bekasi salurkan air bersih (Foto: Istimewa)
BEKASI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi kembali mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi. Kali ini sebanyak 14.000 liter air bersih diserahkan untuk warga Kecamatan Cabangbungin yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan.

Distribusi air bersih kali ini disalurkan untuk 393 kepala keluarga (KK) yang terdampak dari tiga yaitu Desa Sindangsari, Jayabakti dan Lenggah Sari

"Air bersih telah kami distribusikan ke tiga desa terdampak, Desa Jaya Bakti sebanyak 5 ribu liter, Desa Sindang Sari sebanyak 5 ribu liter dan Desa Lenggah Sari sebanyak 4 ribu liter," ungkap Camat Cabangbungin Asep Buhori, Sabtu 23 September 2023.

Selain bantuan air bersih, masyarakat juga mendapatkan air minum galon dengan kapasitas 15 liter. Asep pun kembali mengapresiasi adanya bantuan yang datang dari Pemerintah Daerah.

Asep menjelaskan selama kekeringan ini, warga kebanyakan bergangun pada air bersih yang diambil dari sungai. Sayangnya dua aliran sungai yang digunakan kini menjadi asin akibat air laut yang pasang.

"Jadi ini (kekeringan) juga berdampak pada pertanian akibat air asin yang menghambat ke tanaman padi milik warga," ujarnya.

