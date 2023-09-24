Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 2,5 Meter dari Dalam Angkot

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |06:42 WIB
Kronologi Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 2,5 Meter dari Dalam Angkot
Petugas Damkar evakuasi ular dari dalam angkot (Foto: Istimewa)
A
A
A
 

JAKARTA - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur melakukan evakuasi ular sanca sepanjang 2,5 meter dari dalam angkutan umum rute 22 A.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Gatot Sulaeman mengatakan evakuasi dilakukan pada Sabtu 23 September 2023. Saat itu angkot yang sedang berjalan tiba-tiba mendapatkan laporan dari penumpangnya sendiri terkait adanya hewan.

"Sopir Angkota 22 A mendapat laporan dari penumpang adanya hewan bergerak di dalam angkot di bawah bangku," kata Gatot dalam keterangannya.

Saat dilakukan pengecekan ternyata hewan itu merupakan ular. Beruntungnya disaat bersamaan ada petugas damkar yang tengah melintas di Jalan Dr. Sumarno depan Kantor Walikota, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Langsung meminta pertolongan untuk mengecek hewan tersebut dan meminta untuk mengevakuasi," ucap Gatot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ular Sanca Ular di Angkot Ular
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/512/3156654/rafa-OPIU_large.jpg
Rafa, Bocah yang Digigit Ular Weling Meninggal Dunia di RSUP Kariadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/519/3147352/ular_piton_5_meter_jebol_plafon_polsek_tanjung_bumi_giliran_polisi_minta_tolong_warga-wAaM_large.jpg
Ular Piton 5 Meter Jebol Plafon Polsek Tanjung Bumi, Giliran Polisi Minta Tolong Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/340/3143112/ngeri_ular_piton_9_meter_memangsa_sapi_kurban-3fTo_large.jpg
Ngeri! Ular Piton 9 Meter Memangsa Sapi Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032848/petugas-damkar-evakuasi-ular-kobra-di-lubang-pompa-air-warga-depok-WvACjHTtBA.jpeg
Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Lubang Pompa Air Warga Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3026831/ular-piton-sepanjang-2-meter-masuk-ke-rumah-dinas-kapolda-jambi-Vx1piE6589.jpeg
Ular Piton Sepanjang 2 Meter Masuk ke Rumah Dinas Kapolda Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025246/7-000-orang-tewas-per-tahun-akibat-gigitan-ular-bangladesh-perintahkan-rs-siapkan-obat-antibisa-Fgbwte2rjP.jpg
7.000 Orang Tewas per Tahun Akibat Gigitan Ular, Bangladesh Perintahkan RS Siapkan Obat Antibisa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement