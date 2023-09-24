Kronologi Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 2,5 Meter dari Dalam Angkot

JAKARTA - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur melakukan evakuasi ular sanca sepanjang 2,5 meter dari dalam angkutan umum rute 22 A.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Gatot Sulaeman mengatakan evakuasi dilakukan pada Sabtu 23 September 2023. Saat itu angkot yang sedang berjalan tiba-tiba mendapatkan laporan dari penumpangnya sendiri terkait adanya hewan.

"Sopir Angkota 22 A mendapat laporan dari penumpang adanya hewan bergerak di dalam angkot di bawah bangku," kata Gatot dalam keterangannya.

Saat dilakukan pengecekan ternyata hewan itu merupakan ular. Beruntungnya disaat bersamaan ada petugas damkar yang tengah melintas di Jalan Dr. Sumarno depan Kantor Walikota, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

"Langsung meminta pertolongan untuk mengecek hewan tersebut dan meminta untuk mengevakuasi," ucap Gatot.