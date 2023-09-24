Main Petak Umpet, Bocah Terjebak di Kamar Mandi hingga Harus Dievakuasi

DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok mengevakuasi anak kecil yang terjebak dalam kamar mandi rumahnya. Peristiwa nahas tersebut terjadi di Jalan Kebembem Irenk 4 No 73, RT 3/28, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jumat (22/9/2023).

Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Tesy Haryati mengatakan, 5 personel dari Pos Merdeka diterjunkan ke lokasi untuk menyelamatkan anak tersebut. Penyelamatan dilakukan dengan cara petugas mencongkel pintu kamar mandi tersebut.

"Alhamdulillah personel kami dapat menyelamatkan anak yang terkunci di kamar mandi dan keadaan anak tetap baik setelah dievakuasi," kata Tesy dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Ia menyatakan, kejadian tersebut bermula karena tiga orang anak bermain petak umpet. Salah satu anak mengumpet di kamar mandi dan terkunci.

"Posisi ibunya berada di ruangan terpisah, setelah anaknya menangis kencang baru mengetahui jika anaknya terkunci di kamar mandi. Lalu segera menghubungi tim kami," ucapnya.

Dirinya mengatakan, petugas menerima laporan pada pukul 13.00 WIB dan langsung menuju ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Petugas sampai di lokasi pukul 13.10 WIB dan berhasil mengevakuasi pukul 13.15 WIB.

"Hanya membutuhkan waktu lima menit untuk menyelamatkan anak tersebut," tuturnya.