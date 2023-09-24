Lagi Rayakan Ulang Tahun, 29 Anggota Gangster Bersajam Ditangkap di Depok

DEPOK - Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok mengamankan puluhan remaja dan sejumlah senjata tajam (sajam) diduga milik kelompok gangster asyik nongkrong di Jalan H.Iming, Beji, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu (24/9/2023) dini hari.

"Pada pukul 03.20 WIB, tim menerima laporan masyarakat adanya remaja yang berkumpul dalam jumlah besar di Jl. H. Iming, Beji. Tiba dilokasi benar ditemukan anak anak tersebut dan segera dilakukan pemeriksaan, ditemukan akun gangster dan bendera di sekitar lokasi," kata Anggota TPP Polres Metro Depok, Briptu Lungit Jati saat dikonfirmasi.

"Akhir interogasi mereka mengakui barang tersebut milik mereka yang sedang merayakan ulang tahun dari salah satu kelompok mereka yang saat ini diketahui ada 6 kelompok yang bergabung menjadi satu (aliansi) untuk merayakan ulang tahun dari salah satu kelompok tersebut," tambahnya.

Lungit menyebut Tim Perintis menyisir sejumlah lokasi diduga untuk menyimpan dan ditemukan sejumlah senjata tajam lainnya